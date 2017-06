Incêndio de Góis já está dominado, autoridades continuam no terreno

Por isso, as autoridades continuam no terreno para consolidar o rescaldo durante esta quinta-feira, com o apoio de 1010 operacionais, 284 veículos e seis meios aéreos.



Este incêndio que lavrava desde o início da semana atingiu os conselho de Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra, numa área de cerca de 20 mil hectares.



Durante os últimos dias, várias aldeias da zona foram evacuadas. O objetivo das autoridades é continuar a garantir a segurança dos habitantes e levá-los até suas casas de forma gradual.



Sobre as características do incêndio que ditaram a durabilidade deste incêndio, Carlos Luís Tavares destacou a grande velocidade do vento, as condições atmosféricas adversas e a orografia "difícil" para a deslocalização de meios para as frentes de fogo.