Incêndio de Mação continua com falta de meios

Mas apesar do reforço de meios anunciado esta semana pela ministra da Administração Interna, o autarca de Mação, Vasco Estrela, questiona o número de efetivos no terreno.



Por causa do fogo em Mação continua cortada a Estrada Nacional 244.

Outros locais sob vigilância

Há outro incêndio a preocupar a Proteção Civil, em Boticas, no distrito de Vila Real.



Os incêndios de Gavião, em Portalegre, e Resende em Viseu já estão dominados.



Por causa dos incêndios o Governo já decretou de forma preventiva o Estado de Calamidade Pública, para o interior, Norte e Centro do país, assim como alguns concelhos do Alentejo e do Algarve.



Esta sexta-feira as autoridades de segurança portuguesas, vão reunir-se, para definir as medidas a tomar por causa do Estado de Calamidade.



O primeiro-ministro António Costa e a ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa reúnem-se com o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, GNR, bombeiros e comandante nacional de operações de socorro para preparar "a mobilização máxima de meios contra os incêndios".



A autoestrada da Beira Interior (A23) foi reaberta ao trânsito, entre o nó de Mouriscas e o nó de Mação, no distrito de Santarém.