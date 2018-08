Incêndio de Monchique é "verdadeira catástrofe"

Quanto a danos materiais, Rui André diz que terão sido consumidas "entre dez a 12" casas de primeira habitação. Uma das casas afetadas é a do próprio autarca.



Sobre o que correu mal no combate a este incêndio, o presidente da Câmara culpabiliza o vento e as elevadas temperaturas e lamenta a perda de património natural e as perdas materiais.