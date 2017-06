Incêndio de Pedrógão Grande pode ser dado como extinto nos próximos dois dias

Lusa 22 Jun, 2017, 14:51 | País

"Neste momento, estamos só num ponto de vigilância. Já não há chamas rigorosamente nenhumas. Temos temperaturas que no máximo atingirão os 25 graus, um índice de humidade relativa de 50% e vamos ter uma temperatura noturna que rondará os 18 graus", explicou o governante.

Jorge Gomes, que falava à saída de um `briefing` realizado no posto de comando instalado em Avelar, no concelho de Ansião, Leiria, com o comandante operacional da Proteção Civil, António Ribeiro, mostrou-se otimista em relação à extinção do incêndio durante os próximos dois dias.

"O que quer dizer que estão criadas as condições para amanhã [sexta-feira] ou depois de amanhã [sábado] darmos o incêndio como extinto", afirmou.

Já em relação às pessoas deslocadas por causa deste fogo, disse que neste momento, tal como em Góis, regressaram todos a casa:" Não há deslocados neste momento. Todos os habitantes que foram retirados das suas residências já regressaram às suas residências. Isso é algo que nos satisfaz".

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos, mais de 254 feridos e 819 pessoas receberam apoio psicológico.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.