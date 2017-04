Incêndio deflagou esta noite na fábrica da Tratolixo em Trajouce, São Domingos de Rana

Lusa 25 Abr, 2017, 08:21 | País

Pedro Araújo, comandante dos Bombeiros Voluntários da Parede, disse, em declarações captadas pela televisão SIC, que, cerca da 01:00, estavam 80 homens a combater o incêndio, apoiados por 30 viaturas, considerando que os meios "parecem suficientes", não sendo para já necessário recorrer a outras corporações.

O operacional adiantou que, apesar de existirem habitações e outras unidades fabris na área, não haverá perigo de o incêndio vir a afetá-las e referiu que não existe perigosidade para a população, porque "o que está a arder não é material tóxico", mas sim "combustíveis sólidos de origem vegetal, sem perigo a nível de contaminações".

O alerta para o incêndio foi dado por populares às 00:32 de segunda-feira e o comandante dos Bombeiros admitiu que o combate possa levar "algumas horas", só devendo os trabalhos estar concluídos pelo amanhecer.

Pedro Araújo, que afirmou desconhecer para já as causas do incêndio no ecocentro da Tratolixo, referiu que o maior problema que os bombeiros poderão ter no combate durante a noite é o vento, já que as instalações se encontram numa zona alta.

A página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil à 01:00 não apresentava mais informações sobre o incêndio.