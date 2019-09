Incêndio dominado na Sertã

Foto: Nuno André Ferreira - Lusa

O incêndio na Sertã foi dado como dominado. No entanto, o grande dispositivo de homens e viaturas vai continuar no terreno.







Tal como explica à Antena 1 Francisco Peraboa, do centro de socorro de Castelo Branco, a situação melhorou bastante nas últimas horas, mas é preciso ainda muita atenção, especialmente às condições meteorológicas.

Apesar de a situação ter melhorado bastante nas últimas horas, o incêndio que começou na tarde de sexta-feira ainda está longe ser controlado.













O incêndio que deflagrou pelas 13h36 de sexta-feira em Valpaços foi dado igualmente como dominado esta manhã.



"Não vamos ter grandes facilidades relativamente ao vento nem ao calor, portanto vamos ter de contar com essas dificuldades", afirmou.Em Miranda do Corvo, cerca de 700 homens e 300 viaturas continuam no terreno.Neste momento só existe uma frente ativa. O problema, segundo explica Carlos Tavares, do cento operacional de Coimbra, consiste no facto de o fogo se encontrar num local de impossível acesso.“É num vale encaixado e a qualquer momento pode haver aqui uma reativação mais forte e nós não conseguimos controlar”, esclarece Carlos Tavares.