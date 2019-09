Incêndios. Alerta vermelho até à meia noite de sábado

O incêndio da Sertã provocou dez feridos, nove deles bombeiros e um com gravidade. Em Valpaços, as chamas consumiram três habitações.



A Estrada Nacional 2 foi cortada nos dois sentidos entre Vila de Rei e Sertã.



Seis meios aéreos sobrevoaram Valpaços desde as 2h da tarde, hora em que começou o fogo, até ao cair da noite. Mas não foi o suficiente.



Uma casa de uma família de emigrantes acabou mesmo por ser consumida pelas chamas.





O fogo já chegou a Chaves. Uma aldeia foi evacuada e outras duas habitações devolutas ficaram destruídas.



Em Miranda do Corvo, uma extensa costa de eucaliptos não dá descanso às autoridades.



Os meios têm sido reforçados, a chuva já se fez sentir, mas as chamas não dão tréguas.



Foi em minutos que o incêndio se alastrou em Paredes esta tarde. Chegou a rondar uma zona industrial. Cinco bombeiros ficaram feridos, um deles com gravidade.



Ao fim da tarde estava tudo resolvido, mas ainda lá continuam dezenas de operacionais no rescaldo.



Dominado ficou o incêndio de Cinfães na manhã desta sexta-feira.

Num combate que se mostrou difícil, um dos bombeiros teve de ser assistido por exaustão.



O alerta vermelho continua ativo até às 23h59 deste sábado.