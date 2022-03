Incêndio em armazém em Lisboa causou um ferido por inalação de fumo

Em declarações aos jornalistas no local, na Azinhaga da Torre do Fato, cerca das 14:50, Tiago Lopes afirmou que, ao contrário do que tinha indicado inicialmente, um trabalhador do armazém, onde se encontrava um total de sete pessoas, teve de ser assistido, devido à inalação de fumo.

"O incêndio começou no interior do armazém, mas ainda sem causa apurada", acrescentou.

Relativamente às 40 pessoas inicialmente retiradas por precaução de edifícios próximos, o comandante indicou que "os bombeiros vão fazer o reconhecimento da totalidade dos danos", após o fogo estar extinto, "para não colocar ninguém em risco".

O armazém, onde havia também eletrodomésticos usados, ficou parcialmente destruído.

No local encontram-se 80 operacionais e 40 viaturas, acrescentou.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 12:50.