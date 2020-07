Incêndio em complexo industrial de Castelo de Paiva em rescaldo

As operações de rescaldo tiveram início ao início da madrugada e vão decorrer durante o dia de hoje.

No interior das instalações ainda se encontram muitos materiais inflamáveis, o que preocupa os bombeiros.







O centro de apoio a empresas, em Castelo de Paiva, ficou destruído com o incêndio que deflagrou ao final da tarde. Os danos materiais são avultados, e podem estar em risco centenas de postos de trabalho.



Prejuízos acima dos 20 milhões de euros

Estima-se que os prejuízos estejam acima dos 20 milhões de euros, mas o levantamento oficial ainda não foi feito. O autarca está já em contacto com o Governo para apoio. Foram atingidas nove empresas, que empregam meio milhar de pessoas.Os bombeiros conseguiram salvar dois pavilhões, assinalou fonte da corporação de bombeiros do distrito de Aveiro.As empresas afetadas pelo incêndio estão ligadas aos setores do calçado, marroquinaria e panificação.Para a manhã de hoje está prevista uma reunião da autarquia sobre a situação das empresas e dos trabalhadores com representantes do Instituto de Emprego e Formação Profissional, organismo que tutela o Centro de Apoio à Criação de Empresas.As chamas foram detetadas cerca das 18:30 de segunda-feira num pavilhão industrial e pelas 22:00 o incêndio foi dado como dominado.