Incêndio em Garrocho complicou-se ao fim da tarde

Mais de duas centenas de bombeiros estão a combater este incêndio, em Garrocho, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.



De acordo a Proteção Civil o incêndio está a lavrar "numa das encostas da serra", na freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho.



As chamas não estão a ameaçar habitações nem obrigaram ao corte de estradas.