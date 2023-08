O incêndio de Odemira, ainda com duas frentes críticas, é o que inspira maior preocupação. O contingente foi reforçado. Estão no terreno 847 operacionais, 282 viaturas e seis meios aéreos.

A Proteção Civil diz que o perímetro do fogo está estabilizado, mas as altas temperaturas continuam a dificultar o trabalho dos bombeiros.



Foram retiradas de casa mais de 1.400 pessoas e assistidos pelo INEM, no local, 40 cidadãos.