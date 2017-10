Incêndio em Pombal dominado, dois continuam ativos em Pampilhosa da Serra e Sabugal

Lusa07 Out, 2017, 08:13 | País

O fogo, que deflagrou na localidade de Pipa e freguesia de Vila Cã, no concelho de Pombal, no início da tarde de sexta-feira, provocou cinco feridos ligeiros, incluindo dois bombeiros.

"O incêndio foi dominado pelas 04:00", afirmou a mesma fonte, indicando que àquela hora estavam no terreno 471 operacionais, apoiados por 141 viaturas.

Outros dois fogos nos distritos de Coimbra e da Guarda, que estavam listados entre as ocorrências importantes na página de Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), continuavam ativos durante a madrugada de hoje.

O incêndio que deflagrou pelas 23:21 de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, estava pelas 04:30 a ser combatido por 231 elementos, apoiados por 70 meios terrestres.

Já o incêndio rural no distrito da Guarda, que deflagrou no início da noite de hoje, pelas 00:20, na localidade de Águas Belas, na freguesia de Sortelha, e concelho do Sabugal, mantinha à mesma hora 67 operacionais no combate às chamas, os quais estavam a ser apoiados por 17 veículos.

FV (JEF) // FV.