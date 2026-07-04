Incêndio em Vouzela com "extensão enormíssima" mobiliza mais de mil operacionais

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De acordo com o site da Proteção Civil, há neste momento duas ocorrências significativas:
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O incêndio de Vouzela continua ativo e o combate está a ser dificultado pelo vento, que sopra agora com mais intensidade.
Carlos Oliveira, presidente da Câmara de Vouzela, disse à RTP que a “enormidade de pontos quentes que ainda existem” está a causar muita preocupação.
“Temos várias frentes ativas, um perímetro muito grande, uma extensão enormíssima que abrange vários concelhos: Vouzela, Oliveira de Frades, Tondela, Águeda”, afirmou.
“Esperamos a janela de oportunidade da entrada dos meios aéreos que possam ajudar a ação de combate que os homens têm delineada”, disse o autarca.
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Está dominado o incêndio em Setúbal. O fogo teve origem numa viatura e alastrou a uma zona de mato.
Dez pessoas ficaram feridas - oito bombeiros e dois civis.
Por prevenção houve mesmo ordem de retirada para 25 pessoas.
277 operacionais e 84 veículos estiveram no combate e deram o fogo como dominado à uma da manhã.
As autoridades garantem que nenhum dos feridos é grave.
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O incêndio de Vouzela deixou esta sexta-feira dois feridos graves, um com queimaduras de segundo e terceiro grau e outro com traumatismo craniano, disse à Lusa Fonte da Proteção Civil.
"Um homem de 55 anos ficou com queimaduras graves" quando tentava combater o fogo e um outro, de "34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave" ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Os dois feridos tiveram de ser retirados por helicópteros do INEM para unidades hospitalares próximas.
O incêndio de Vouzela, que começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.
Aquele incêndio continua a ser um dos dois que suscita "grande preocupação" para ANEPC e que, segundo o comandante Pedro Araújo ainda tem muito trabalho pela frente. O outro é o incêndio em Setúbal.
(Lusa)
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Momento-Chave
Ponto de situação
- Em Vouzela, onde se encontram 1.145 operacionais, 378 meios terrestres e oito meios aéreos
- Em Mangualde, com 86 operacionais, 17 meios terrestres e quatro meios aéreos
Momento-Chave
"Enormidade de pontos quentes" causa preocupação em Vouzela
Carlos Oliveira, presidente da Câmara de Vouzela, disse à RTP que a “enormidade de pontos quentes que ainda existem” está a causar muita preocupação.
“Temos várias frentes ativas, um perímetro muito grande, uma extensão enormíssima que abrange vários concelhos: Vouzela, Oliveira de Frades, Tondela, Águeda”, afirmou.
“Esperamos a janela de oportunidade da entrada dos meios aéreos que possam ajudar a ação de combate que os homens têm delineada”, disse o autarca.
O fogo de Vouzela já causou dois feridos graves. No terreno, há a esta hora 1.096 operacionais auxiliados por 366 meios terrestres e cinco meios aéreos.
Momento-Chave
Aviso vermelho alargado hoje a 13 distritos
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou este sábado de 12 para 13 o número de distritos de Portugal continental que estão sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo na maioria destes territórios.
Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo nos distritos Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Setúbal e Castelo Branco.
Na maioria dos casos, este nível permanece ativo até às 23:00 de domingo, mas em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria termina hoje às 23:00, passando então a laranja, o segundo nível mais grave.
O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.
O Governo declarou na quinta-feira situação de alerta em Portugal devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.
Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Faro e Vila Real encontram-se sob aviso laranja.
Na Madeira, também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA mantém para hoje o aviso laranja nas regiões montanhosas, prolongando-o até às 06:00 de terça-feira, enquanto o resto da ilha da Madeira e o Porto Santo se encontram já sob aviso amarelo, que se estende igualmente até às 06:00 de terça-feira.
Para hoje o IPMA prevê para o continente tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, sendo o vento mais intenso nas terras altas.
(Agência Lusa)
Na maioria dos casos, este nível permanece ativo até às 23:00 de domingo, mas em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria termina hoje às 23:00, passando então a laranja, o segundo nível mais grave.
O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.
O Governo declarou na quinta-feira situação de alerta em Portugal devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.
Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Faro e Vila Real encontram-se sob aviso laranja.
Na Madeira, também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA mantém para hoje o aviso laranja nas regiões montanhosas, prolongando-o até às 06:00 de terça-feira, enquanto o resto da ilha da Madeira e o Porto Santo se encontram já sob aviso amarelo, que se estende igualmente até às 06:00 de terça-feira.
Para hoje o IPMA prevê para o continente tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, sendo o vento mais intenso nas terras altas.
(Agência Lusa)
CP cancela seis comboios Intercidades hoje e no domingo
A CP - Comboios de Portugal cancelou este fim de semana seis ligações Intercidades, no âmbito das medidas extraordinárias adotadas devido à persistência da vaga de calor que afeta o país e ao alerta vermelho em vigor até domingo.
Em causa estão os comboios IC 513, que faz o percurso entre Lisboa Santa Apolónia e Guarda, o IC 512, que liga Guarda a Lisboa Santa Apolónia, o IC 523, que faz ligação entre Lisboa Santa Apolónia e Porto Campanhã, o IC 524, entre Porto Campanhã e Lisboa Santa Apolónia), IC 572, que parte de Lisboa Oriente com direção a Faro) e o IC 672, que faz a viagem inversa, entre Faro e Lisboa Oriente, indicou hoje a transportadora em comunicado.
Segundo a empresa, esta decisão foi tomada numa altura em que se mantém a previsão de temperaturas excecionalmente elevadas em grande parte do território continental, com vista a "mitigar os impactos da vaga de calor junto dos passageiros".
Durante este fim de semana, a CP vai manter o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização dos equipamentos de climatização.
Além disso, vai gerir a ocupação de alguns comboios de longo curso através do bloqueio da venda de lugares nas circulações e horários de maior calor e reforçar a informação prestada aos clientes, acrescenta a operadora.
Os mesmos comboios serão suprimidos no domingo, sendo que o IC 516 (Guarda/Lisboa Santa Apolónia) tem um regime de paragens diferente em relação ao sábado.
A CP informa ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem solicitar a troca ou o reembolso dos bilhetes, sem quaisquer custos adicionais.
(Agência Lusa)
Segundo a empresa, esta decisão foi tomada numa altura em que se mantém a previsão de temperaturas excecionalmente elevadas em grande parte do território continental, com vista a "mitigar os impactos da vaga de calor junto dos passageiros".
Durante este fim de semana, a CP vai manter o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização dos equipamentos de climatização.
Além disso, vai gerir a ocupação de alguns comboios de longo curso através do bloqueio da venda de lugares nas circulações e horários de maior calor e reforçar a informação prestada aos clientes, acrescenta a operadora.
Os mesmos comboios serão suprimidos no domingo, sendo que o IC 516 (Guarda/Lisboa Santa Apolónia) tem um regime de paragens diferente em relação ao sábado.
A CP informa ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem solicitar a troca ou o reembolso dos bilhetes, sem quaisquer custos adicionais.
(Agência Lusa)
Momento-Chave
Controlado fogo que começou na quinta-feira em Barcelos
O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Monte Frelães, concelho de Barcelos (distrito de Braga), entrou em resolução às 00h35. No terreno encontram-se 73 operacionais auxiliados por 27 veículos, segundo o site da Proteção Civil.
Momento-Chave
Incêndio em Setúbal em resolução
Dez pessoas ficaram feridas - oito bombeiros e dois civis.
Por prevenção houve mesmo ordem de retirada para 25 pessoas.
277 operacionais e 84 veículos estiveram no combate e deram o fogo como dominado à uma da manhã.
As autoridades garantem que nenhum dos feridos é grave.
Momento-Chave
Fogo de Vouzela já causou dois feridos graves
"Um homem de 55 anos ficou com queimaduras graves" quando tentava combater o fogo e um outro, de "34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave" ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Os dois feridos tiveram de ser retirados por helicópteros do INEM para unidades hospitalares próximas.
O incêndio de Vouzela, que começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.
Aquele incêndio continua a ser um dos dois que suscita "grande preocupação" para ANEPC e que, segundo o comandante Pedro Araújo ainda tem muito trabalho pela frente. O outro é o incêndio em Setúbal.
(Lusa)