Incêndio em Vouzela já causou dois feridos graves e mobiliza mais de mil operacionais

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Está dominado o incêndio em Setúbal. O fogo teve origem numa viatura e alastrou a uma zona de mato.
Dez pessoas ficaram feridas - oito bombeiros e dois civis.
Por prevenção houve mesmo ordem de retirada para 25 pessoas.
277 operacionais e 84 veículos estiveram no combate e deram o fogo como dominado à uma da manhã.
As autoridades garantem que nenhum dos feridos é grave.
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O incêndio de Vouzela deixou esta sexta-feira dois feridos graves, um com queimaduras de segundo e terceiro grau e outro com traumatismo craniano, disse à Lusa Fonte da Proteção Civil.
"Um homem de 55 anos ficou com queimaduras graves" quando tentava combater o fogo e um outro, de "34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave" ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Os dois feridos tiveram de ser retirados por helicópteros do INEM para unidades hospitalares próximas.
O incêndio de Vouzela, que começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.
Aquele incêndio continua a ser um dos dois que suscita "grande preocupação" para ANEPC e que, segundo o comandante Pedro Araújo ainda tem muito trabalho pela frente. O outro é o incêndio em Setúbal.
(Lusa)
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CP cancela seis comboios Intercidades hoje e no domingo
A CP - Comboios de Portugal cancelou este fim de semana seis ligações Intercidades, no âmbito das medidas extraordinárias adotadas devido à persistência da vaga de calor que afeta o país e ao alerta vermelho em vigor até domingo.
Em causa estão os comboios IC 513, que faz o percurso entre Lisboa Santa Apolónia e Guarda, o IC 512, que liga Guarda a Lisboa Santa Apolónia, o IC 523, que faz ligação entre Lisboa Santa Apolónia e Porto Campanhã, o IC 524, entre Porto Campanhã e Lisboa Santa Apolónia), IC 572, que parte de Lisboa Oriente com direção a Faro) e o IC 672, que faz a viagem inversa, entre Faro e Lisboa Oriente, indicou hoje a transportadora em comunicado.
Segundo a empresa, esta decisão foi tomada numa altura em que se mantém a previsão de temperaturas excecionalmente elevadas em grande parte do território continental, com vista a "mitigar os impactos da vaga de calor junto dos passageiros".
Durante este fim de semana, a CP vai manter o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização dos equipamentos de climatização.
Além disso, vai gerir a ocupação de alguns comboios de longo curso através do bloqueio da venda de lugares nas circulações e horários de maior calor e reforçar a informação prestada aos clientes, acrescenta a operadora.
Os mesmos comboios serão suprimidos no domingo, sendo que o IC 516 (Guarda/Lisboa Santa Apolónia) tem um regime de paragens diferente em relação ao sábado.
A CP informa ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem solicitar a troca ou o reembolso dos bilhetes, sem quaisquer custos adicionais.
(Agência Lusa)
Segundo a empresa, esta decisão foi tomada numa altura em que se mantém a previsão de temperaturas excecionalmente elevadas em grande parte do território continental, com vista a "mitigar os impactos da vaga de calor junto dos passageiros".
Durante este fim de semana, a CP vai manter o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização dos equipamentos de climatização.
Além disso, vai gerir a ocupação de alguns comboios de longo curso através do bloqueio da venda de lugares nas circulações e horários de maior calor e reforçar a informação prestada aos clientes, acrescenta a operadora.
Os mesmos comboios serão suprimidos no domingo, sendo que o IC 516 (Guarda/Lisboa Santa Apolónia) tem um regime de paragens diferente em relação ao sábado.
A CP informa ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem solicitar a troca ou o reembolso dos bilhetes, sem quaisquer custos adicionais.
(Agência Lusa)
Momento-Chave
Controlado fogo que começou na quinta-feira em Barcelos
O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Monte Frelães, concelho de Barcelos (distrito de Braga), entrou em resolução às 00h35. No terreno encontram-se 73 operacionais auxiliados por 27 veículos, segundo o site da Proteção Civil.
Momento-Chave
Incêndio em Setúbal em resolução
Dez pessoas ficaram feridas - oito bombeiros e dois civis.
Por prevenção houve mesmo ordem de retirada para 25 pessoas.
277 operacionais e 84 veículos estiveram no combate e deram o fogo como dominado à uma da manhã.
As autoridades garantem que nenhum dos feridos é grave.
Momento-Chave
Fogo de Vouzela já causou dois feridos graves
"Um homem de 55 anos ficou com queimaduras graves" quando tentava combater o fogo e um outro, de "34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave" ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Os dois feridos tiveram de ser retirados por helicópteros do INEM para unidades hospitalares próximas.
O incêndio de Vouzela, que começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.
Aquele incêndio continua a ser um dos dois que suscita "grande preocupação" para ANEPC e que, segundo o comandante Pedro Araújo ainda tem muito trabalho pela frente. O outro é o incêndio em Setúbal.
(Lusa)