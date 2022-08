Incêndio. Mais de 16 mil hectares de área ardida na serra da Estrela

Segundo informação consultada pela Lusa às 15:30, a área ardida neste fogo é de 16.310 hectares.

Na quinta-feira de manhã, estavam contabilizados perto de 10 mil hectares de área ardida.

A página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta de que à mesma hora estavam mobilizados para o combate às chamas 1.661 operacionais, apoiados por 467 viaturas e 12 meios aéreos.

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 06 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.