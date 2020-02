Incêndio na Póvoa de Varzim destruiu parte de uma fábrica de painéis solares

No local, estiveram 67 operacionais, apoiados por 23 viaturas das corporações da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Moreira da Maia, Trofa e Barcelinhos. A preocupação dos bombeiros foi evitar que as chamas chegassem a outras empresas.



Foram precisas duas horas de trabalhos para dominar este fogo.