Incêndio na Senhora da Graça está dominado

No local mantêm-se 196 operacionais apoiados por 61 viaturas, segundo o "site" da ANEPC.







Segundo os operacionais no terreno o incêndio ainda lavrou durante a noite no sopé do santuário da Senhora da Graça mas nunca houve habitações em risco.

Os responsáveis explicaram que o terreno onde lavrava o incêndio "".Este incêndio deflagrou na tarde de sexta-feira na localidade de Vila de Ferreiros, na freguesia da Senhora da Graça.