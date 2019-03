Incêndios: 102 bombeiros e quatro meios aéreos a combater chamas em Barcelos

RTP23 Mar, 2019, 17:24 | País

Às 15h30 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga adiantou à Lusa que o incêndio tinha três frentes ativas, não estando próximo de habitações.









Dos 20 fogos, sete estavam ativos e os restantes em resolução e em conclusão.





C/Lusa



A mesma fonte indicou ainda que no combate às chamas estavam 81 operacionais das corporações de bombeiros da zona oeste do distrito de Braga, da Força Especial de Bombeiro e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, apoiados por 25 veículos e dois meios aéreos.De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), este incêndio em mato teve início às 13h26.A ANPC registava às 16h42 um total de 20 incêndios rurais, que mobilizavam um total de 287 operacionais, 82 viaturas e sete meios aéreos.