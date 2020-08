Incêndios. Calor e vento mantêm concelhos do interior Norte, Centro e Algarve sob risco máximo

Perante as previsões meteorológicas, continuam proibidas as queimadas e o acesso e permanência em espaços florestais. Também os trabalhos com equipamentos elétricos em espaços rurais estão proibidos.

Por causa do "significativo agravamento do risco de incêndio rural", o Governo decretou no domingo a situação de alerta em Portugal continental, que se mantém até às 23h59 de hoje e prevê a proibição de queimadas e o uso de fogo-de-artifício ou de qualquer outra pirotecnia, assim como o acesso e a circulação em espaços florestais "previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios". Estes estados de alerta especiais determinam o grau de prontidão de resposta dos meios de combate a incêndios.



Por sua vez,, à exceção dos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, que estão em alerta amarelo.Quanto ao risco de incêndio definido pelo IPMA, que é calculado a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas, será hoje máximo em cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro.O risco de incêndio calculado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Mais de 24 mil hectares arderam até final de julho

Mais de 24 mil hectares arderam nos primeiros sete meses do ano, período em que se registaram 5294 incêndios rurais, valores inferiores à média anual na última década, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).Segundo o 3.º relatório provisório de incêndios rurais do ICNF, que abrange o período entre 1 de janeiro e 31 de julho, a base de dados nacional registouComparando os valores dos primeiros sete meses deste ano com o histórico dos 10 anos anteriores, o relatório indica que houve menos 43 por cento de incêndios rurais e menos 34 por cento de área ardida relativamente à média anual do mesmo período.

Aviso amarelo por causa do calor em Évora e Beja

Os distritos de Beja e Évora estão a partir de hoje sob aviso amarelo por causa do calor, situação que se estende a outros sete distritos a partir de quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





De acordo com o IPMA, o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima estende-se a partir das 10h00 de quarta-feira aos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Braga.





Todos os avisos vigoram até às 18h00 de quinta-feira.



Segundo o IPMA,

Nas situações de risco muito elevado é aconselhado a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol, enquanto no risco extremo é pedido que as pessoas permaneçam em casa.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13h00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.e uma subida da temperatura máxima em quase todo o território, à exceção da costa Sul do Algarve, onde descerá.

As temperaturas máximas vão variar entre os 24º (Aveiro) e os 37º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Braga, Viseu e Guarda) e os 22º (Faro).