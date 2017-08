Incêndios e termo elétricas contribuem para aumento dos gases de efeito de estufa

Rafael Marchante - Reuters

Os principais causadores são os incêndios com uma produção, até julho deste ano, de mais de 600 mil toneladas de CO2, face a igual período do ano passado, mas não só.



Segundo a Associação Ambientalista Zero as centrais termoelétricas estão a laborar com maior intensidade devido à falte de água nas barragens.



Os cálculos são da Associação Ambientalista Zero, com base nos dados disponibilizados até ao momento pelas redes energéticas nacionais.



Francisco Ferreira aponta ainda a fraca resposta da energia solar na produção de eletricidade e a seca como os grandes motivos para as excessivas emissões de dióxido de carbono.