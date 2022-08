Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

8h32 - "Zona de catástrofe". Espanha foi o país europeu com mais área ardida



Espanha vai declarar "zona de catástrofe" nas regiões afetadas pelos grandes incêndios deste ano. São mais de 200 mil hectares destruídos.

Ao início da manhã desta terça-feira, havia um incêndio ativo no distrito de Vila Real. O fogo teve início na tarde de domingo em Mesão Frio. Era a ocorrência que mobilizava mais meios: 76 operacionais, apoiados por 25 viaturas.



Por outro lado, o incêndio que começou em Samardã, na manhã de domingo, já foi dado como dominado e está em fase de resolução. A área ardida é já superior a 4.500 hectares.



O Governo não vai prolongar o estado de alerta para lá das 0h00 de quarta-feira. A decisão é explicada pela descida das temperaturas e pelo aumento da humidade do ar. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, alerta, todavia, que o risco de incêndio se mantém elevado até amanhã.



A vaga de calor prevista para estes dias não está a ser tão intensa como se pensava. Mas o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Jorge Miguel Miranda, considera que Portugal deve ficar em alerta até outubro.



Na região da Serra da Estrela, vai ser declarado o estado de calamidade. O anúncio partiu da ministra da Presidência depois da reunião de segunda-feira entre o Governo e os autarcas dos municípios afetados pelo incêndio naquela região.



Mariana Vieira da Silva afirmou entender que, para os mais afetados, 15 dias para fazer o levantamento dos estragos possa parecer muito tempo, mas reforça a importância deste levantamento. Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Tacanho Massano, adianta que já há apoios no terreno.

O chefe do Governo visitou a região de Castellon, onde durante sete dias as chamas não deram tréguas. Só nesta localidade arderam mais de 19 mil hectares.Depois de um dia com muitas reativações, os bombeiros conseguiram dominar o incêndio em Vila Real, que está agora em fase de rescaldo.O trabalho dos meios aéreos, incluindo dois aviões gregos, permitiu dominar as chamas.Trezentos operacionais vão agora permanecer no terreno para prevenir qualquer reativação.Mais de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Aveiro, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro encontram-se esta terça-feira em perigo máximo de incêndio.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural. O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sábado.A meteorologia prevê para esta terça-feira, no continente, céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado na faixa costeira, em especial a sul do cabo Mondego. A partir da tarde, o IPMA prevê um aumento temporário de nebulosidade no interior norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos em zona de montanha, e trovoadas, que poderão ser secas.Prevê-se também vento em geral fraco, do quadrante sul na região sul até ao início da tarde, soprando moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde, e por vezes forte de nordeste nas terras altas das regiões norte e centro até meio da manhã.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Aveiro e Leiria) e os 25 (em Portalegre e Castelo Branco) e as máximas entre os 28 (em Aveiro) e os 39 (em Castelo Branco).O ministro da Administração Interna admite que possa vir a ser declarado o estado de calamidade noutras regiões afetadas pelos incêndios.José Luís Carneiro garante que o Governo terá em atenção os prejuízos de todas as zonas do país.