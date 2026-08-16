Incêndios em Torre de Moncorvo e Chaves mobilizam centenas de operacionais

Outro incêndio, o de Vinhais, mantém mais de 200 operacionais no terreno, mas já entrou em fase de resolução.





"A maior parte do perímetro nestes incêndios já está dominado e em rescaldo, temos apenas umas pequenas frentes ativas que se desenvolvem em zonas de difícil acesso e que pensamos que com a atuação dos meios aéreos na parte da manhã, e com o apoio das equipas terrestres, possam ser dominados durante as próximas horas", disse à Lusa o oficial de operações da ANEPC Paulo Santos.

Também no distrito de Bragança, os habitantes de Dine, em Vinhais, puderam regressar à aldeia, depois de terem sido deslocados para Moimenta "por precaução", devido a um incêndio que deflagrou na madrugada de sábado.





c/ Lusa

As chamas deflagraram em Cabeça Boa ao final do dia de ontem. Segundo a Proteção Civil, 80 por cento do fogo está dominado."Os trabalhos estão a decorrer favoravelmente", disse à agência Lusa um porta-voz do Comando Sub-regional do Douro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).A Proteção Civil Municipal de, disse à Lusa no sábado à noite que o fogo tinha duas frentes ativas e mas que ardia "em área de mato e afastado da aldeia, não havendo para já bens ou pessoas em perigo".Entretanto, em, 177 bombeiros combatiam pelas 10h00 outro incêndio de grandes dimensões, apoiados por 55 meios terrestres e três meios aéreos.As chamas estão a consumir mato junto da aldeia de Ventozelos, na freguesia de São Pedro de Agostém. Não há povoações em risco.O fogo tem "dois setores ativos, ambos com duas frentes a arder com bastante intensidade", explicou à Lusa um porta-voz do Comando Sub-regional do Tâmega e Barroso da ANEPC.