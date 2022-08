Incêndios. Fogo em Ourém dado como dominado

Ao início da manhã, pelas 9h00, cerca de 400 operacionais e mais de 120 meios terrestres estavam destacados na zona de Rio de Couros, Soalheira, Ramalheira e Casal do Ribeiro





Mesmo em fase de resolução, as autoridades vão manter o dispositivo terrestre a efetuar trabalho de consolidação e vigilância, a postos para responder a reativações.





João Pitacas reconhece que há preocupação tendo em conta as previsões meteorológicas para o dia de hoje, mas garante que os bombeiros vão continuar os trabalhos de resolução e apela à sociedade para que evite comportamentos de risco.







Para esta segunda-feira, as temperaturas em Ourém poderão chegar até aos 35.º graus segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.







O responsável confirma ainda que foi necessário defender povoações durante o dia de domingo e que a prioridade foi mesmo a aposta nessas ações de defesa. Não há registo de desalojados ou deslocados.





No domingo, dois civis tiveram de receber assistência após a inalação de fumo. João Pitacas, 2.º Comandante distrital de Santarém, adianta no entanto que não há feridos a registar do combate às chamas durante o período noturno.





Devido a este incêndio que deflagrou no domingo, a praia fluvial do Agroal foi evacuada e estará interdita durante o dia de segunda-feira por precaução.