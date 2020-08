Incêndios. Governo mantém situação de alerta até domingo em todo o país

“A decisão foi de manter ou prolongar a declaração de alerta a todo o território nacional até ao final do dia de domingo”, avançou esta sexta-feira a secretária de Estado da Administração Interna, no final de um briefing sobre o ponto de situação dos incêndios no país.









No quadro destes alertas, registaram-se já mais de 1700 ocorrências, “sendo que grande parte delas se concentra nos distritos do Norte”.



Esta é, para a responsável, “uma situação absolutamente preocupante que temos de tentar inverter”.



“Ontem vivemos um dos dias mais difíceis deste ano, com cerca de 140 incêndios que envolveram mais de seis mil operacionais e cerca de 140 missões com meios aéreos”, constatou. “Terminámos o dia de ontem com cinco incêndios complexos em curso”, que foram esta sexta-feira controlados devido ao “enorme esforço” das equipas de combate às chamas.



No entanto “vamos ter ainda dias difíceis”, incluindo o de hoje, visto que as cinco ocorrências já dominadas correm o risco de reativações.



As próximas 48 horas continuam a inspirar cuidados, alertou a secretária de Estado, pelo que alguns distritos se vão manter em alerta vermelho e outros em alerta laranja.

Em situação de alerta é proibida a realização de queimadas e o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, e são proibidos o acesso, a circulação e a permanência em espaços florestais "previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios".



Também não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos em espaços, como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.