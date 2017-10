Incêndios: Mangualde suspende doação de roupas, produtos de higiene pessoal e utensílios de casa

LUSA23 Out, 2017, 19:54 | País

"O Município de Mangualde apela à suspensão de doações dos seguintes bens: roupas de cama, atoalhados, roupas interiores, pijamas, chinelos de quarto, produtos de higiene pessoal e utensílios de casa (tachos, pratos, panelas, etc.)", lê-se numa nota publicada na página oficial da rede social ‘Facebook'.



Apesar de estas necessidades estarem já colmatadas, o Município de Mangualde aponta que estão ainda em falta mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos domésticos.



"Para doação destes bens é necessário contactar previamente a Ação Social de Mangualde (232619880, ssocial@cmmangualde.pt) e efetuar uma inscrição, uma vez que as habitações ainda não estão reabilitadas. A entrega dos bens só poderá acontecer após esta reabilitação", informa.



Na nota, a autarquia acrescenta ainda que, caso surjam outras necessidades sociais, voltará a ser feita nova divulgação junto da população.



"O Município de Mangualde agradece a todos(a)s que prestaram apoio e socorro às nossas populações revelando um forte espírito de entreajuda e solidariedade", conclui.



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.