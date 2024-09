Cinco dias depois, a ministra da Administração Interna falou sobre incêndios mas recusou responder sobre se houve falhas ou erros no combate. Margarida Blasco diz que haverá um relatório e só então admite discutir o assunto. Questionada sobre se não se sente fragilizada, por Luís Montenegro ter assumido a liderança do processo disse que o primeiro-ministro fala em nome do Governo.