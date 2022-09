INEM alvo de buscas por suspeitas de irregularidades com ambulâncias e horários

A Polícia Judiciária está a cargo desta investigação, segundo apurou a RTP, com buscas em diversas instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Segundo fonte policial, a investigação da PJ está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e abrange igualmente irregularidades relacionadas com a gestão de viaturas do INEM. Lisboa, Porto e Coimbra são alguns dos locais do INEM que estão a ser alvo de busca.



De acordo com o Correio da Manhã, as investigações "estão a ser direcionadas para as deslocações das ambulâncias, os trabalhos executados pelos funcionários, os horários e as presenças".



Fonte da PJ admitiu que as autoridades estão a desenvolver "diligências para a recolha de documentação em várias instalações do INEM"



