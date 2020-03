INEM realiza testes a mais 35 funcionários no lar de Vila Real

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, informou hoje que de 99 utentes e colaboradores testados à covid-19, 88 deram positivo, entre os quais 68 utentes e 20 funcionários.

Entretanto, segundo uma fonte da autarquia, esta tarde foram chamados à instituição mais 35 trabalhadores do lar para efetuarem o teste, os quais não se encontravam nas instalações quando foi detetado o primeiro caso positivo, no domingo.

Vão também, de acordo com a fonte, ser retirados do lar três utentes que testaram negativo à doença e transferidos para uma unidade hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Dentro das instalações vão permanecer 53 utentes, nove funcionários e nove elementos do Exército e Cruz Vermelha.

Médicos, enfermeiros e auxiliares do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) vão continuar a fazer o acompanhamento dos idosos.

Neste momento estão a ser estudadas soluções para esta situação, que podem passar pela permanência dos utentes no lar ou a sua transferência para outro espaço de forma temporária, até à desinfeção do espaço.

O primeiro caso de um idoso infetado com o novo coronavírus no lar foi detetado no domingo. Na terça-feira foram divulgados 13 utentes e sete funcionários positivos e, na quarta-feira, 11 idosos foram transferidos para o hospital militar do Porto. Dois já se encontravam no CHTMAD.

Na quarta-feira foram realizados mais 75 testes aos restantes residentes e colaboradores que se encontravam nesta instituição particular de solidariedade social.

Portugal regista hoje 76 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que na quinta-feira, e o número de infetados subiu para 4.268, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil.