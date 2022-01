Infeções resistentes a antibióticos mataram mais em 2019 do que SIDA ou malária

Em 2019, as infeções bacterianas resistentes a antibióticos mataram mais de 1 milhão e duzentas mil pessoas. Mais do que a SIDA ou a malária. O estudo revelado hoje na revista The Lancet estima que, daqui a 30 anos, o número de mortes atinja os 10 milhões por ano.