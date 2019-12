Inquilinos Lisbonenses querem 200 milhões de euros no Orçamento do Estado, para a Habitação

Foto: Arlinda Brandão/ Antena 1

No dia em que o governo apresenta no Parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2020, a Associação dos inquilinos Lisbonenses defende que são necessários 200 milhões de euros para investir no setor da Habitação no próximo ano.