Inspeções para motos apenas quando Europa mandar, pede Federação de Motociclismo

A Federação esteve esta terça-feira reunida com o secretário de Estado da Proteção Civil e defende que as inspeções apenas se tornem obrigatórias, quando estudos europeus sustentarem esta decisão.



Manuel Marinheiro pretende que, no mínimo, a vontade do Governo seja adiada.



O presidente da Federação Nacional de Motociclismo defende que apenas 0,3 por cento dos acidentes com motas se devem a falhas mecânicas, mas está disposto para colaborar com o Governo nesta matéria.



Na reunião com o secretário de Estado da Proteção Civil esteve também a Associação Automóvel de Portugal.



O secretário-geral Hélder Pedro aceita que se façam inspeções periódicas a motociclos mas defende um custo diferente das inspeções automóveis.