Inspetores e funcionários do SEF estão em greve

O protesto começou à meia-noite e termina ao final do dia. É um protesto contra as alterações que o governo pretende fazer no SEF. O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF diz mesmo que a dissolução do serviço põe em risco a liberdade de circulação no Espaço Schengen.