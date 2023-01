"Instabilidade e injustiças". FNE avança com mais uma greve a 8 de fevereiro

, anunciou esta federação sindical em comunicado enviado às redações.A FNE tinha já avançado com pré-avisos de greve com incidência nos distritos de Santarém (1 de fevereiro), Setúbal (2 de fevereiro), Viana do Castelo (3 fevereiro), Vila Real (6 de fevereiro) e Viseu (7 de fevereiro).que, apesar da falta de medidas de reconhecimento e de valorização da tutela, continuam a prezar e dignificar a profissão que abraçaram”, lê-se no comunicado.Para a FNE, face às “duras condições em que vivem e trabalham, os docentes têm expectativas muito baixas em relação à sua carreira, que não reconhece o seu empenho profissional, está condicionada no seu ritmo de progressão por limitações administrativas, além de comportar uma contínua instabilidade e precariedade, que dificilmente permitem a tão desejada e merecida vinculação”.

A tudo isto “associam-se as perdas de tempo de serviço, quer resultado do congelamento, quer das perdas ocorridas nas transições de carreira, e ainda uma profissão inundada por tarefas administrativas e burocráticas, que retira tempo ao trabalho com os próprios alunos”.

"Instabilidade e injustiças"



A FNE refere ainda o processo negocial iniciado pelo Governo em setembro de 2022, “que deveria servir para alterar o regime de concursos e para corrigir as inúmeras razões de insatisfação e mal-estar destes profissionais”.“Ao fim deste tempo,”, critica a Federação Nacional da Educação.“Para a FNE, o ME revela-se incapaz de trazer para a mesa da negociação propostas concretas de valorização da carreira docente e do tempo de serviço prestado”.

Por estas razões, o sindicato decidiu convocar uma greve nacional de todos os educadores, professores e formadores, para dia 8 fevereiro. Esta juntar-se-á a outras cinco greves nacionais: 1 de fevereiro em Santarém, 2 de fevereiro em Setúbal, 3 de fevereiro em Viana do Castelo, 6 de fevereiro em Vila Real e 7 de fevereiro em Viseu.

Chuva de críticas ao Ministério da Educação



A decisão da FNE chega no mesmo dia em que o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.) explicou, em comunicado, que rejeitou a proposta do Governo para serviços mínimos por considerar que esta é um "novo ataque ao direito à greve" e "uma ameaça à democracia".Horas depois, a Federação Nacional dos Professores (FENPROF) veio exigir, também em comunicado,, acusando-o de "querer optar pela velha tática de manipulação da opinião pública".Na semana passada, os sindicatos participaram na terceira ronda negocial para debater com o Ministério da Educação o novo modelo de recrutamento e colocação dos professores, mas as reuniões terminaram sem acordo e a greve manteve-se.Na terça-feira, o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados (SNPL) convocou, pela "dignificação das condições" dos profissionais e contra propostas do Governo para o recrutamento e concursos.Neste momento estão a decorrer outras duas greves: uma parcial, que arrancou no início do 2.º período, convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), e uma greve total, convocada por uma plataforma de oito organizações, que se realiza por vários distritos durante 18 dias, até 8 de fevereiro.