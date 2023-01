Fenprof condena "velha tática de manipulação da opinião pública" do Governo

Numa nota enviada à comunicação social, a federação sindical refere uma proposta avançada pelo Ministério da Educação que “permitirá aos docentes contratados serem remunerados até ao índice 205, correspondente ao 3.º escalão da carreira”.“Parae atingir os 1938 euros brutos”, lê-se no comunicado.“Vejamos, porém, o que não disse o Ministério da Educação na informação que pôs a circular e sobre a qual a Fenprof tem vindo a pronunciar-se”.A Federação Nacional dos Professores começa por explicar que, já que existe uma diretiva comunitária que impede o abuso dos Estados-membros, enquanto empregadores, do recurso à contratação a termo.

“Caso o Governo português não abusasse do recurso à contratação a termo, designadamente na Educação, esta questão nem se colocava, pois os professores e os educadores integrariam os quadros e ingressariam na carreira quando completassem três anos de serviço e, sendo o primeiro escalão de quatro anos, ninguém seria discriminado”, defende.

Fenprof vai enviar pareceres ao Ministério



A Fenprof explica ainda que o Ministério da Educação deveria ter referido que, “sendo essa a remuneração com que milhares de docentes terão que suportar uma colocação a centenas de quilómetros da sua residência familiar, suportar segunda habitação e todas as despesas inerentes ao afastamento daquela área”.“Para a Fenprof, esta é das matérias incontornáveis no plano negocial, uma vez que existe uma obrigação legal a que o Estado Português não pode continuar a fugir, ignorando a denúncia e o combate aos incumprimentos que têm sido feitos. Como tal,, pois são milhares os que têm 12 ou mais anos serviço e continuam contratados”.A federação sindical anuncia, no comunicado, quesobre todas as matérias que estão em negociação, bem como propostas para a abertura de outros processos negociais há muito reclamados, com destaque para as questões de carreira, nomeadamente a recuperação integral do tempo de serviço e a eliminação das vagas e das quotas.

Por fim, a Fenprof diz ter sido convidada para uma reunião técnica sobre as questões de concursos, “na qual participará com o objetivo de tentar esclarecer diversos aspetos que, nas propostas do Ministério, não são claros e que a reunião de dia 20 não permitiu esclarecer”.



S.TO.P também criticou postura do Governo



A posição da Fenprof surge poucas horas depois dee "uma ameaça à democracia".Na semana passada, os sindicatos participaram na terceira ronda negocial para debater com o Ministério da Educação o novo modelo de recrutamento e colocação dos professores, mas as reuniões terminaram sem acordo e a greve manteve-se.Na terça-feira, o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados (SNPL) convocoupela "dignificação das condições" dos profissionais e contra propostas do Governo para o recrutamento e concursos.Neste momento estão a decorrer outras duas greves: uma parcial, que arrancou no início do 2.º período, convocada pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), e uma greve total, convocada por uma plataforma de oito organizações, incluindo a Fenprof, que se realiza por vários distritos durante 18 dias, até 8 de fevereiro.