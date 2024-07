Instaladas 60% das novas paragens em Lisboa. Iluminação vai ser colocada se for "insuficiente"

Esse número representa quase 60% do total, ainda longe do fim e sem datas. Em resposta ao início da tarde a questões colocadas pela rádio pública na segunda-feira,Tem sido necessário fazer cortes de ramal e coordenar as obras com várias entidades, mas a Câmara Municipal garante são aplicadas medidas para reduzir o impacto das obras."Em caso de inconformidades na instalação dos equipamentos, o concessionário é notificado para a correção necessária. O contrato também obriga o concessionário a cumprir a legislação de acessibilidade e a corrigir todas as situações não conformes", afirma à Antena 1.

Iluminação "adicional" se outras forem "insuficientes"

A Câmara de Lisboa já tinha prometido agir quanto à iluminação. Na reunião do executivo municipal no dia 26 de junho, o presidente Carlos Moedas disse que a JCDecaux teria de “acarretar com esse custo”, reconhecendo que a empresa "não se tem portado bem" com as obras e acenava com multas ou processos na justiça.Agora, em resposta à Antena 1,"Em locais onde a iluminação proporcionada pelo painel publicitário e pela iluminação pública existentes no local seja insuficiente, a concessionária colocará iluminação adicional", refere, embora não explique a forma como isso será feito.A Antena 1 já contactou a JCDecaux para perceber se a empresa garante esse compromisso.Além da colocação de mupis (painéis publicitários) e de casas de banho públicas, está prevista a colocação de dois mil abrigos nas paragens de transporte público.Desse número, cerca de 1.760 são renovações de abrigos já existentes - o objetivo era uniformizar paragens que tinham vários estilos - e cerca de 240 abrigos são novos, em locais onde antes não existiam.A Câmara "tudo fará para garantir que este processo seja realizado de forma contínua, melhorando o espaço público com novos abrigos e funcionalidades", sublinhando que existiam equipamentos urbanos "que se encontravam, em muitos casos, degradados".