Depois da iluminação, paragens em Lisboa falham noutro teste: proteção contra a chuva

Numa estrada ao lado da Calçada de Carriche, a paragem da carreira 736 é protegida por uma barreira de betão. De um lado, o trânsito, do outro os autocarros que passam pelo abrigo instalado num passeio apertado e improvisado.Consequência? A paragem não tem paredes laterais e o resguardo em cima é mais curto.

Virada para a esquerda, de olho no autocarro que pode chegar a qualquer momento, Isabel não tem guarda-chuva e as nuvens estão carregadas nesta terça-feira, dia 9 de junho.



também na paragem e sem guarda-chuva, pelo que afirma que está a ficar "molhada".A jovem veio para Portugal fazer um mestrado e chegou há um mês, altura em que esta paragem na Ameixoeira, na freguesia de Santa Clara, foi renovada.Ainda assim, no momento em que Fera e Isabel estavam na paragem, ninguém se sentou.

Já depois de entrarem no autocarro, chegou Sana Cassama. Ele repete a crítica de que a paragem não protege da chuva, mas acrescenta que falta iluminação.

A luz "vem da parte detrás (do bairro) e da zona da estrada", pelo que no meio, na paragem, "precisamos de luz, para dar um pouco de claridade".





A Câmara Municipal de Lisboa já reconheceu este problema e vai pressionar a empresa a resolvê-lo. A autarquia, liderada por Carlos Moedas, afirma que a iluminação não estava prevista no contrato que veio do mandato de Fernando Medina.



Fragilidades retiram conforto





Foi em 2022 que entrou em vigor o contrato de 15 anos da Câmara Municipal de Lisboa para a empresa JCDecaux renovar o mobiliário urbano da cidade. Além da colocação de mupis (painéis publicitários) e de casas de banho públicas, está prevista a colocação de dois mil abrigos nas paragens de transporte público.

Desse número, cerca de 1.760 são renovações de abrigos já existentes - o objetivo era uniformizar paragens que tinham vários estilos - e cerca de 240 abrigos são novos, em locais onde antes não existiam.A professora de urbanismo e geografia no ISCTE Rosália Guerreiro afirma que todos estes problemas retiram conforto aos passageiros, algo que destaca por as paragens serem o primeiro contacto com os transportes públicos.Rosália Guerreiro acredita que esta não tem sido uma preocupação das câmaras municipais, porque o desenho urbano "é o parente pobre no planeamento das nossas cidades".