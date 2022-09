Instaurado processo disciplinar a militares que tomaram banho em panelas

Em resposta à RTP, o exército diz repudiar "atos desta natureza" e afirma agir "prontamente face ao desrespeito da dignidade e dos deveres militares".



O episódio chegou ao conhecimento do Regimento dos Comandos há três dias, mas ainda não se sabe quantos militares terão estado envolvidos.



O Exército adianta que "os militares visados no processo disciplinar incorrem nas penas previstas no âmbito do Regulamento de Disciplina Militar", que podem ir da repreensão à suspensão do serviço.