Integrar crianças e adultos é prioridade da "Inovar Autismo"

Foto: Reuters

Ana Albuquerque Nogueira, presidente desta associação, conta que uma das prioridades é combater as dificuldades das pessoas com autismo em arranjar emprego..Para isso, são desenvolvidas parcerias com o Instituto do Emprego e diretamente com empresas.





Outro exemplo do trabalho da Inovar Autismo que vai começar agora é a inserção destes jovens e adultos nas atividades da comunidade.





A apresentação oficial desta associação de cidadania e inclusão decorre este sábado em Azeitão. A Inovar Autismo vai atuar nos distritos de Setúbal, Évora, Beja e Portalegre.