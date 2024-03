Internamentos sociais condicionam admissão de doentes em Évora

Foto: RTP

Os responsáveis do Hospital do Espírito Santo justificam a decisão com a grande afluência de utentes e pedem à população que recorra, numa primeira fase, ao médico de família, ou à linha SNS24.



Em comunicado, o hospital garante que não está em causa qualquer falha nas escalas de serviço, nem limitações ao nível do pessoal médico ou de enfermagem.



Ouvido pela Antena 1, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, sublinha que parte do problema está nos internamentos sociais.



Pessoas que estão hospitalizadas, embora já pudessem ter alta. Mas não têm para onde ir.