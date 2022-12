Inundações no Algarve. Força da água provocou vários prejuízos no sul do país

Carros submersos, lojas inundadas, montras partidas com a força da água e muitos prejuízos ainda por calcular. Foi este o resultado da chuva torrencial que atingiu o Algarve durante a noite de domingo e manhã desta segunda-feira. A cidade de Faro foi particularmente afetada pelo mau tempo.