Investigação do caso de Maddie McCann. Segundo dia de buscas na barragem do Arade

a operação está também a ser acompanhada pela Polícia Metropolitana de Londres. O pedido para a realização destas buscas no Arade, a 50 quilómetros da Praia da Luz, local de onde Maddie McCann desapareceu, partiu das autoridades alemãs. MasOs repórteres Helena Figueiras e Duarte Baltazar têm estado a acompanhar os trabalhos dos investigadores na bacia da barragem do Arade.





Com o mau tempo do final do dia de terça-feira, as buscas foram suspensas durante horas. As autoridades estão a considerar se há necessidade de prolongar por mais um dia as operações.



A Polícia Metropolitana de Londres confirmou, na terça-feira, à RTP estar a colaborar com a investigação e agradeceu à polícia portuguesa de investigação criminal a possibilidade de estar presente.. O responsável acrescentou que a polícia britânica “continua a trabalhar e a apoiar os seus colegas em Portugal e na Alemanha, nas suas investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann”.

Para a barragem foram destacados vários inspetores e peritos. As buscas contam ainda com cães pisteiros, sensores, drones e uma lancha.





Aliás, o espaço aéreo sobre o perímetro onde decorre a operação policial está reservado até às 22h00 desta quarta-feira.



“Não são permitidos voos, exceto aeronaves de Estado, evacuação médica, busca e salvamento e combate a incêndios”, lê-se num quadro referente às áreas temporariamente proibidas divulgado na página da Autoridade Aeronáutica Nacional.



Segundo aquela autoridade, o espaço aéreo está reservado desde as 05h00 de terça-feira até às 22h00 de hoje, num raio de seis milhas náuticas (cerca de 11 quilómetros) e numa altitude abaixo dos 2.000 pés (cerca de 610 metros).



Esta medida implica a proibição da utilização de ‘drones’ pela comunicação social para captar imagens aéreas no local onde decorrem os trabalhos.



Madeleine MacCann desapareceu na Praia da Luz, em Lagos, há 16 anos. Tinha então três anos de idade.