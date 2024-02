Investigação Madeira. "É o tempo da Justiça, foi o tempo necessário", diz Pedro Calado

Pedro Calado diz compreender o trabalho do Ministério Público, depois de ter estado detido 21 dias no âmbito de uma investigação sobre corrupção na Madeira. "Um tempo excessivo", mas considera que o juiz fez um "trabalho exemplar". Depois de sair em liberdade e à chegada à Madeira, avançou que se vai afastar da vida pública e partidária para não interferir no processo, renunciando ao cargo de presidente da Câmara do Funchal.