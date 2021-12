Investigação sobre refugiados espanhóis em Portugal entre 1936 e 1945 vence Prémio Mário Soares 2021

Em comunicado, a Fundação Mário Soares informou que a tese de doutoramento em História do investigador do ISCTE Fábio Faria ganhou a 23.ª edição do prémio, no valor de cinco mil euros, e foi tomada por unanimidade do júri presidido pela professora Ana Paula Pires e que integra como vogais Carlos Vargas e David Castaño.

O trabalho de Fábio Faria resulta de "uma investigação rigorosa e inovadora que nos traz uma nova perspetiva sobre os impactos da Guerra Civil de Espanha na Península Ibérica, partindo da análise da presença de refugiados espanhóis em Portugal durante os anos do conflito", refere a fundação, esclarecendo que "a tese apoiou-se num corpo documental, na sua maioria inédito, assente, em grande parte, em fontes de natureza policial".

A cerimónia de entrega do prémio vai realizar-se em 07 de dezembro, no auditório da Fundação, por ocasião da evocação do 97.º aniversário do nascimento de Mário Soares, com transmissão online através da plataforma Zoom, e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Isabel Soares, presidente do Conselho de Administração da Fundação, considerou na nota de imprensa que este prémio "é um importante instrumento para a preservação e a divulgação da memória histórica e da herança cultural de Portugal", refletindo também o "compromisso da Fundação na valorização e apoio à criação de conhecimento nas Ciências Sociais, Artes e Humanidades, em particular junto dos jovens investigadores".

Foram ainda atribuídas duas menções honrosas (ex-aequo): à tese de doutoramento "Indústria, comércio externo e intervenção pública. As conservas de peixe no Estado Novo (1927-1972)", da autoria de Francisco Maia Henriques, e à tese de doutoramento em Estudos Portugueses - especialidade em História do Livro e Crítica Textual, com o título "(Re)Construir a identidade através do conflito. Uma abordagem às Literaturas Africanas em Língua Portuguesa (1961-74)", de Noemi Alfieri.

O Prémio Fundação Mário Soares foi instituído em 1998 com o objetivo de "galardoar autores de teses e dissertações ou de outros trabalhos de investigação originais realizados no âmbito da História Contemporânea de Portugal, no valor de cinco mil euros".