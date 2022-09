IPMA. Aviso laranja para ilhas do grupo Central dos Açores e amarelo para as restantes

Em comunicado, o IPMA esclarece que o alerta amarelo começa por vigorar no grupo Ocidental (Flores e Corvo), entre a manhã de hoje e as 00:00 de sexta-feira, devido à "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

O mesmo alerta é retomado pelas 12:00 de sexta-feira, até às 12:00 de sábado (13:00 em Lisboa), devido ao vento.

Nas ilhas do grupo Central (Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa), a chuva por vezes forte deu origem a um aviso laranja entre as 21:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado.

A partir das 21:00 de hoje e até às 09:00 de sexta-feira, estas ilhas ficam sob aviso amarelo devido à precipitação, acontecendo o mesmo entre as 18:00 e as 21:00 de sexta-feira, também devido ao vento.

As ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) ficam sob aviso amarelo entre as 15:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado, devido a chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

O IPMA prevê que a tempestade tropical Gaston afete os Açores, estimando que, na sexta-feira, às 18:00, seja o momento em que se encontre mais próxima do arquipélago, a 135 quilómetros a norte do Corvo.