IPMA coloca 15 distritos em aviso amarelo devido à chuva

Lusa13 Out, 2019, 08:30 | País

O aviso amarelo de previsão de chuva, por vezes forte, para hoje abrange os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga.



Este alerta, o menos grave, vigora para todos estes distritos até às 18h00 de hoje. O IPMA emitiu ainda alerta para quatro zonas da Madeira (costa sul, Costa norte, Porto Santo e regiões montanhosas) que vigora até às 14h00 deste domingo.



Para este período, e é esperada chuva "por vezes forte", sendo que nos distritos do continente espera-se que, além de forte, a chuva seja também persistente.



A partir das 00h00 horas de segunda-feira entram em alerta amarelo os distritos de Évora, Portalegre, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja Castelo Branco e Coimbra - sendo este último o único que é visado nos dois avisos.



Este alerta vigora a partir da meia noite e até as 06h00, prevendo-se aguaceiros ou chuva "que poderá ser persistente e por vezes forte".



De acordo com o IPMA, o aviso amarelo significa "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".