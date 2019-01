Partilhar o artigo Já há mais partículas de plástico do que larvas de peixe no estuário do Douro Imprimir o artigo Já há mais partículas de plástico do que larvas de peixe no estuário do Douro Enviar por email o artigo Já há mais partículas de plástico do que larvas de peixe no estuário do Douro Aumentar a fonte do artigo Já há mais partículas de plástico do que larvas de peixe no estuário do Douro Diminuir a fonte do artigo Já há mais partículas de plástico do que larvas de peixe no estuário do Douro Ouvir o artigo Já há mais partículas de plástico do que larvas de peixe no estuário do Douro