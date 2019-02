Jamaica. Marcelo acusado de "desprezo completo" pela polícia

Carlos Santos Neves - RTP05 Fev, 2019, 08:00 / atualizado em 05 Fev, 2019, 09:10 | País

O texto de Paulo Rodrigues foi publicado na última noite na página pessoal do Facebook. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia afirma-se “discriminado”.



“Já pedi ao Presidente da República reuniões, já pedi que interviesse para resolver questões da Polícia, já o convidei várias vezes, publicamente, para aparecer um dia, sem avisar, e junto com uma patrulha, fazer um turno de serviço e ir resolver ocorrências, ele nunca aceitou”, assinala o responsável.







Sublinhando que não tem “nada contra” a visita do Chefe de Estado ao bairro da Jamaica, no Seixal, Paulo Rodrigues carrega na ideia de que o Presidente “não deve menosprezar quem produz segurança no país”.



“Nada contra ele ir à Jamaica ou onde ele quiser, mas menosprezar quem produz segurança no país e nunca ouvir uma só palavra em favor destes profissionais é sinónimo do desprezo completo que a S. Exa. PR tem pelos polícias e pela segurança do país”, acusa.



Paulo Rodrigues escreve mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa é “um Presidente da República de quase todos os portugueses”.



“Não sei porquê, se a ideia era ver edificações degradadas, podia ter ido à Calçada da Ajuda em Lisboa ou à Bela Vista do Porto, em matéria de instalações vergonhosas, ganham à Jamaica”, acentuou.

Duas semanas depois

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se de surpresa ao bairro da Jamaica, onde esteve com elementos da associação de moradores. Visitou também o centro comunitário, tendo aceitado marcar presença na próxima festa da associação.



A visita teve lugar duas semanas depois dos incidentes com a Polícia de Segurança Pública naquele bairro.



O Ministério Público abriu entretanto um inquérito aos acontecimentos de 20 de janeiro, ao passo que a própria PSP tem em marcha um inquérito interno que se debruça sobre a “intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam”.



Um vídeo publicado nas redes sociais motivou protestos, a 21 de janeiro, diante do Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, em Lisboa, contra a atuação da polícia. Repetiram-se então incidentes, com a PSP a denunciar o apedrejamento de agentes na Avenida da Liberdade e a admitir ter disparado balas de borracha.



c/ Lusa