JMJ. "A requalificação é um bom investimento", diz Ana Catarina Mendes

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares considera que os portugueses ganharam "com a projeção internacional" da JMJ e "com a imagem daqueles que sabem acolher, integrar e incluir". Em entrevista à RTP, Ana Catarina Mendes afirmou ainda que a "requalificação é um bom investimento".

“Acolhemos 150 nacionalidades, tivemos um milhão e meio de peregrinos. Durante duas semanas Portugal esteve com muita gente, e julgo que ganhámos nisso mesmo”, disse a ministra.



Sobre o facto de o Estado ter investido 32 milhões de euros neste evento, Ana Catarina Mendes referiu que “não podemos olhar para isto como mais um tostão ou menos um euro, mas sim como investimento público que é um retorno também para os cidadãos, desde logo na devolução deste espaço requalificado às pessoas”.



“Acho que é um Estado laico que recebe uma organização desta natureza. Foi o maior evento alguma vez realizado em Portugal”, continuou, defendendo ainda que um Estado laico “deve ter a consciência” da sua responsabilidade “com domínios públicos como o da requalificação deste espaço”.



“E deve também, na relação que tem com o Vaticano, assumir as suas responsabilidades”, entre as quais a organização da JMJ, acrescentou.