JMJ. Altar-palco vai custar 2,9 milhões de euros

Agora depois da revisão do projeto, a nova versão vai ter um custo de 2,9 milhões de euros.



A capacidade em cima do altar diminui de 2000 para 1240 pessoas. Retira-se um plataforma e a altura desce de nove para quatro metros.



Para além deste palco do Parque Tejo, também houve mudanças no altar do Parque Eduardo VII.



Em vez dos dois milhões que estavam previstos o segundo palco destas jornadas: vai custar 450 mil euros e vai ser a igreja a assumir o valor através de patrocínios.