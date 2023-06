JMJ: Bispo Américo Aguiar diz que papa "tem renovado" intenção de estar presente

Remo Casilli - Reuters

O bispo Américo Aguiar disse esta tarde que "o papa tem renovado" junto da igreja que estará presente na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e manifestou a sua certeza de que o evento se fará com a presença do líder católico.